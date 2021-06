New Delhi et Bombay ont commencé lundi à lever les mesures de restriction après une baisse des contaminations au Covid-19 à travers le pays, où elles ont atteint leur niveau le plus bas depuis deux mois.

"Nous devons continuer à nous protéger des infections et remettre l'économie sur les rails", a tweeté le Premier ministre de Delhi, Arvind Kejriwal, cité par des médias. Certains commerces et centres commerciaux ont rouvert leurs portes après des semaines de fermeture. Le métro de la capitale indienne fonctionne à hauteur de 50% de sa capacité.

De même, à Bombay, poumon économique de l'Inde, les centres commerciaux sont à nouveau ouverts bien que soumis à des restrictions. Dans les villes où le nombre de cas est plus faible, comme Nagpur et Aurangabad, dans l'Etat du Maharashtra, ils sont ouverts sans faire l'objet de limite.

L'Association des hôtels et restaurants de l'Inde occidentale a estimé que plus de deux millions d'emplois ont été perdus pendant le confinement du Maharashtra, qui comprend Bombay. Selon des experts, si la crise s'atténue à Delhi, Bombay et dans d'autres grandes ville s, la maladie continue de se propager dans les zones rurales et dans certains Etats du sud.

Lundi, l'Inde a fait état d'un peu plus de 100.000 contaminations, contre plus de 400.000 en mai.

Le nombre de morts a également baissé avec près de 2.500 décès rapportés dans les dernières 24 heures.

Le ministère indien de la Santé a estimé que le nombre total de décès depuis le début de la pandémie est légèrement inférieur à 347.000.

Actuellement, seulement environ 180 millions de personnes, soit 14% de la population, ont reçu une dose de vaccin et 45 millions, soit 3,4%, deux doses.