L'ampleur de la deuxième vague épidémique aux Fidji inquiète en raison de la difficulté à déterminer l'origine de multiples cas, notamment liés au variant Delta, ont indiqué les autorités locales, alors que l'archipel était resté un an sans contaminations locales.

Le nombre de nouveaux cas n'a cessé d'augmenter depuis que cette deuxième vague a commencé à déferler en avril.

L'archipel a annoncé dimanche 83 nouvelles contaminations -un record- portant le total de cas actifs à 687. Le ministre de la Santé James Fong, cité par des médias, a indiqué qu'une des principales sources d'inquiétude était que l'origine de 11 des nouvelles contaminations était inconnue, faisant redouter une circulation active du virus dans l'archipel, qui compte près de 930.000 habitants.

"Le chiffre élevé de cas confirmés reflète une proportion bien plus grande de cas dans la population", a déclaré M. Fong.

"Nous nous attendons à ce que le bilan quotidien demeure élevé pendant plusieurs jours encore.

Nous nous attendons malheureusement à davantage d'hospitalisations car davantage de cas graves de la maladie vont se dé velopper." Il a précisé qu'un des principaux foyers d'infection se trouvait au Colonial War Memorial Hospital de Suva, et qu'il allait par conséquent être isolé pour ne plus accueillir que des patients atteints du Covid-19. Un hôpital de campagne va être installé à proximité pour accueillir les autres patients.

L'origine de cette deuxième vague remonte au 17 avril, quand deux Fidjiens de retour d'Inde, via Singapour, ont contaminé dans un centre de quarantaine un militaire qui a ensuite transmis le virus au reste de la population. A ce stade, plus de 206.000 Fidjiens ont reçu leur première dose de vaccin, et 4.500 leur seconde.