Le membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Ryad Mahyaoui a fait savoir dimanche que près de deux millions de citoyens ont été jusqu'à présent vaccinés contre la Covid-19, faisant état de la réception par l'Algérie de quatre millions de doses de divers vaccins avant fin juin courant.

Invité de l'émission Daif Essabah de la Chaine Une de la Radio algérienne, M. Mahyaoui a précisé que "près de deux millions d'Algériens ont été vaccinés contre le nouveau Coronavirus", appelant les citoyens à "se rendre aux centres de santé de proximité en vue de se faire vacciner, sans pour autant écarter la possibilité de généraliser l'initiative de vaccination au niveau des places publiques". Par la même occasion, le membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus a souligné que "l'Algérie a reçu plus de 2,5 millions de doses de divers vaccins anti-Covid-19, tandis que 400.000 autres devraient arriver dans les prochaines 24 heures". Il a également fait état de "la réception, avant la fin du mois courant, de quatre millions de doses de vaccins divers, dans le cadre de sa part auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du mécanisme COVAX qui s'élèvera à huit millions de doses, sans donner des précisions sur les dates d'acquisition de ces doses en totalité". Concernant la campagne de vaccination, M. Mahyaoui a indiqué qu'elle se déroule "à un rythme normal" malgré la lenteur constatée lors de ses débuts, exhortant les citoyens à "se rendre au centre de santé le plus proche afin de se faire vacciner contre le Coronavirus, tout en affirmant qu'il n'est plus nécessaire de passer par la plateforme numérique du ministère de la Santé".

Il a également souligné la "nécessité que le vaccin atteigne les catégories ciblées de cette opération", sans écarter "la possibilité de généraliser l'opération à des groupes plus jeunes, comme c'est le cas dans certains pays du monde", rappelant que la vaccination dans les espaces de proximité a été lancée dimanche à la place Bab El Oued (Alger) et que la possibilité de la généraliser à d'autres wilayas n'est pas écartée si les conditions nécessaires sont réunies.