Une personne a trouvé la mort et 172 autres ont été blessées dans 128 accidents de la route durant les dernières 24 heures à travers le territoire nationale, indique, lundi, un communiqué de la Protection civile.

Les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires, précise la même source. Les éléments de la Protection civile ont également repêché les corps de "deux (2) plongeurs amateurs décédés en mer.

Le premier au niveau de la wilaya d’Alger, un homme âgé de 30 ans décédé repêché au lieu dit Hadjrat Bountah, commune de Reghaia, le second dans la wilaya d’El Tarf, un homme âgé de 43 ans, repêché au lieu dit Cap Kala, commune d’El Kala".

Concernant les opérations de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures 40 opérations de sensibilisation à travers 06 wilayas (40 communes), rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Aussi 54 opérations de désinfection générale ont été effectuées à travers 05 wilayas (20 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

Les deux opérations ont mobilisé 165 agents, 27 ambulances et 20 engins d’incendie, un dispositif de sécurité pour la couverture de 03 sites de confinement aux niveaux des wilayas d’Alger, Constantine et Oran.

Aussi, les secours ont procédé à l’extinction de 05 incendies urbains, récolte et palmeraies, au niveau des wilayas de Sidi Bel Abbes, Tamanrasset, M’Sila, Mila et Tiaret.

L'incendie qui s’est déclaré dans un immeuble composé de R+ 5, à la cité 1900 logements, commune de Tiaret a causé des gênes respiratoires à cinq (05) personnes , prises en charge par les éléments de la Protection civile.