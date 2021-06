La direction de l’environnement de la wilaya de Tissemsilt a lancé dimanche un projet pédagogique de sensibilisation sous le slogan "Ensemble pour préserver la propreté de nos forêts" a-t-on appris de son directeur, Mohamed Benyoucef, en marge de la célébration de la journée mondiale de l’environnement.

Lancé dans sa première phase dans la forêt d'Ain Antar dans la commune de Boukaid, ce projet comporte des sorties de sensibilisation au profit des élèves des établissements scolaires, des stagiaires des centres de formation et des adhérents des associations environnementales, de jeunesse et sportives, où des explications seront fournies sur la manière de préserver la propreté des forêts de la wilaya et l'organisation d'activités écologiques, scientifiques et sportives. Ce projet d'une année comprend aussi l'organisation de campagnes périodiques de nettoyage et de reboisement au niveau des forêts qui enregistrent un flux important de visiteurs, dont "El-Medad "à Theniet El Had et "Ain Antar" à Boukaid et "Ain Tlemcen" à Khémisti, outre des concours de la meilleure recherche environnementale sur les espaces naturels de la wilaya, de la meilleure initiative environnementale visant à préserver la propreté et la beauté des espaces boisés de la région et du meilleur dessin écologique.

Des expositions ont été programmées à cette occasion mettant en exergue les initiatives d'associations à caractère écologique, la direction et la maison de l’environnement, la maison du parc national de cèdre de Theniet El Had et de centres de formation professionnelle en matière d'efforts visant la protection des zones boisées de la wilaya contre la pollution, les incendies, l’agression sur les arbres et autres.

Des ateliers pédagogiques de sensibilisation seront organisées sur la pratique des activités touristiques, juvéniles et sportives au sein des forêts, a-t-on fait savoir.

La célébration de la journée mondiale de l’environnement a donné lieu à des activités environnementales dont l’organisation d’une journée scientifique pédagogique de sensibilisation à la forêt "Ain Antar" au profit de 100 stagiaires de l’institut national de formation professionnelle "Tadjedine Hamed Abdelwahab" de Tissemsilt, marquée par la mise en exergue de l'écosystème de cette forêt et concrétiser une opération de volontariat de nettoiement de cette zone forestière attrayante.