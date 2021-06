La production industrielle espagnole a connu un rebond record de 48,2% en avril par rapport au même mois de l'année 2020 qui avait été marqué par un confinement extrêmement strict pour lutter contre la pandémie, selon des données officielles publiées lundi.

Sur un mois, la production industrielle a progressé de 1,2%, selon les données corrigées des variations saisonnières de l'Institut national de la statistique (INE).

En mars, la hausse mensuelle avait été de 0,6%. Par rapport à avril 2020, les hausses les plus marquées ont été enregistrées au niveau des biens de consommation durable (+222,1% sur un an), comme les voitures par exemple, et des biens d'équipement (+117,6%) comme les machines-outils.

En 2020, l'Espagne a connu une chute de sa production industrielle de plus de 9%, la pire depuis 2009.

La production industrielle avait même plongé de 34,1% sur un an au mois d'avril, en raison de l'un des confinements les plus stricts au monde et de l'arrêt durant deux semaines de toutes les activités économiques non-essentielles.

Très dépendante du tourisme, l'économie espagnole a été en 2020 l'une des économies occid entales les plus durement frappées par la pandémie, avec une chute de 10,8% de son PIB.

Le gouvernement a récemment revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2021, à 6,5% contre 7,2% initialement prévu, en raison d'un premier trimestre moins bon que prévu à cause des restrictions sanitaires imposées pour faire face à une nouvelle vague de la pandémie.