La France reste le pays d'Europe le plus attractif pour les investisseurs directs étrangers (IDE), selon une étude selon une étude annuelle publiée lundi par le cabinet EY. Pour la deuxième année de suite, la France est restée en 2020 le pays européen qui a attiré le plus d'investissements, à 985 projets, malgré une forte baisse sur fond de crise du Covid-19, a ajouté la même source. Les investisseurs interrogés estiment que la France a "relativement bien défendu son attractivité" notamment "grâce aux mesures de soutien et au plan de relance" annoncé à l'automne dernier.

Ils sont près de la moitié à trouver celui-ci plus performant que dans les autres pays européens. La France a gardé la tête en matière d'attractivité avec justesse. Avec une baisse de 18% des investissements étrangers, elle subit un recul plus marqué que le Royaume-Uni (-12%), qui talonne la France avec 975 projets, tandis que l'Allemagne (930 projets) a limité son recul à 4%.

Cette nette baisse a toutefois d'autres raisons que les incertitudes politiques.

Selon EY, il faut surtout y voir le poids dans l'économie française de trois secteurs très exposés à la crise du Covid-19: l'aéronautique, l'automobile et le tourisme. Dans le détail, les équipements industriels et le secteur transport et logistique ont souffert avec un nombre de projets presque divisé par deux.

Le numérique a aussi subi une nette baisse même s'il reste en tête des projets. A l'inverse, les projets ont plus que doublé dans la pharmacie, passant de 26 à 58.

Près d'un cinquième des dirigeants étrangers installés en France affirment qu'ils vont y installer des activités tout de suite ou dans les prochains mois.

Au-delà, ils sont plus de la moitié à l'envisager au cours des trois prochaines années, quand bien même la crise sanitaire a mis en lumière des fragilités d'approvisionnement. Le cabinet EY a recensé au total 5.578 projets d'investissements directs étrangers dans 44 pays européens sur l'année 2020. Le cabinet a aussi conduit des entretiens avec 200 dirigeants de groupes internationaux de tous secteurs implantés en France et en Europe, et organisé trois ateliers avec plus de 40 dirigeants d'entreprises étrangères implantées en France.