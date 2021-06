La Chine a vu en mai ses importations bondir de 51,1% sur un an, une flambée qui s'explique par la faible base de comparaison de mai 2020, a annoncé lundi l'Administration des douanes.

Il s'agit du rythme de progression le plus rapide des achats du géant asiatique depuis 2011.

Un an plus tôt, en mai 2020, les importations avaient marqué un repli de 14,2%, à cause de l'épidémie.

Les économistes sondés par l'agence d'information financière Bloomberg avaient anticipé cette hausse (51%).

En avril déjà, les importations de la Chine s'étaient envolées (+43,1% sur un an), grâce à des achats massifs de composants électroniques et une faible base de comparaison avec l'an dernier.

Dans l'autre sens, les ventes de produits chinois à l'étranger ont connu le mois dernier une hausse de 27,9% sur un an, selon les Douanes chinoises.

Ce chiffre est légèrement inférieur aux prévisions des analystes (32%).

Il y a un an à la même période, les exportations de la Chine avait connu un rebond surprise (+3,5%), en dépit de la pandémie qui paralysait alors l'économie mondiale.

L'amélioration progressive des conditions sanitaires en Chine à partir du prin temps 2020, grâce au port généralisé du masque et à des tests de dépistages massifs, a permis au pays de retrouver en fin d'année dernière un niveau d'activité pré-pandémie.

Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en mai 45,53 milliards de dollars (37,42 milliards d'euros), en baisse de 26,5% sur un an.

L'excédent chinois était en avril dernier de 42,85 milliards de dollars (35,5 milliards d'euros).