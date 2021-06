Revoilà les beaux jours et avec eux, le temps des sandales, des mules et des tongs qui dévoilent nos pieds. Planqués la plupart du temps, ils sont bien plus que le simple prolongement de la jambe. Sans eux, impossible de marcher, courir, sauter ou danser. "Lors d'une vie, nos pieds nous permettent de parcourir près de 2,5 fois le tour de notre planète", s'exclame Djamel Bouhabib, pédicure-podologue et président de l'Union française pour la santé du pied. Les gestes à faire pour en prendre soin.

On en prend soin avec régularité

Pour éviter sécheresse et callosités de la peau, mais aussi crevasses au talon. Conseils : poncer la couche de peau en excès au niveau du talon avec une pierre ponce ou une râpe (manuelle ou électrique). Et ce, après un bain tiède et seulement une fois tous les 10 jours, car poncer fréquemment stimule la fabrication de couche cornée.

Puis, 3 fois par semaine au minimum, appliquer une crème hydratante, "spéciale pieds", précise Djamel Bouhabib. Ou "de la vaseline, ou même de l'huile d'olive", souligne le Dr Tulio Sarron, médecin spécialiste des pathologies des pieds et de la cheville au service de rhumatologie du CHU La Pitié-Salpêtrière (Paris).

Important : ne pas en mettre entre les orteils pour éviter la macération. Si l'on souffre de diabète, ne pas poncer soi-même et consulter un pédicure-podologue.

On les lave et on les sèche soigneusement

Pour éviter mycoses et verrues.

Conseils : "Utiliser une eau tiède et du savon. Pas de bain de pieds de plus de 5 minutes, afin de ne pas fragiliser la peau, explique Djamel Bouhabib. Bien les essuyer avec une serviette personnelle - les mycoses sont très contagieuses -, sans oublier entre les orteils pour éviter la macération. Et attendre au moins 5 minutes avant de se chausser."

Autres gestes contre les mycoses : se déchausser dès que possible, ne pas porter les mêmes chaussures plus de deux jours de suite et mettre des chaussettes en fibres naturelles (coton, laine).

On ne se coupe pas les ongles trop court

Pour éviter les différents traumatismes pouvant les affecter ainsi que l'ongle incarné, dont la principale cause est une mauvaise coupe.

Conseils : "Pour que l'ongle ne s'enfonce pas dans la chair en repoussant, il est important de le tailler droit en arrondissant très légèrement les coins, sans aller creuser profondément dans les sillons. Et le laisser dépasser du bord des orteils sur 2 ou 3 mm. Utiliser des ciseaux à ongles désinfectés. Ne pas altérer la fine peau du contour des ongles, la cuticule" décrit Cyril Marchou, pédicure-podologue et posturologue, délégué de l'Union française pour la santé du pied (UFSP).

On porte de bonnes chaussures

Pour éviter la plupart des maux de pieds : cors, durillons, ongles incarnés, hallux valgus, orteils en griffe, aponévrosite plantaire, tendinites, etc. Conseils : opter pour des chaussures en cuir ou en matériaux synthétiques souples et respirants, sans coutures internes, avec un espace de 1 cm au-dessus et à l'avant des orteils, et des semelles extérieures dotées d'un cambrion en acier (pièce allongée dans l'épaisseur de la semelle). Chez la femme, éviter les talons de plus de 4 cm, pour une bonne répartition des charges sur le pied. "Acheter ses chaussures en fin d'après-midi, afin de les essayer sur des pieds qui ont un peu gonflé", recommande le Dr Sarron. On les inspecte régulièrement Pour éviter le développement, voire l'aggravation, de divers troubles de peau, d'ongles ou d'"architecture". Conseils : "consulter au premier signal d'alarme, comme l'apparition d'une fissure entre les orteils, signe d'une mycose, ou d'un cor non encore douloureux, explique le Dr Sarron. Redoubler de vigilance si les pieds sont fragilisés par l'âge ou par une pathologie chronique telle que le diabète, qui peut entraîner une diminution voire une perte de sensibilité. Consulter une fois par an à partir de 75 ans, ainsi qu'en cas de diabète ou de troubles visuels".

On marche... mais pas trop

Pour éviter les blessures à répétition et certaines douleurs favorisées par le surpoids : métatarsalgies, aponévrosite plantaire, etc. Conseils : "Faire l'équivalent d'une demi-heure de marche rapide quotidiennement permet de les renforcer", indique Djamel Bouhabib. "Attention à la pratique excessive de sports avec impacts violents et répétés (course, trail... ), notamment sur terrain irrégulier : cela peut favoriser aponévrosite plantaire, tendinite d'Achille et fracture de fatigue", ajoute le Dr Sarron.