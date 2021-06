Un vaisseau cargo spatial Dragon de SpaceX s'est amarré samedi matin à la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission de ravitaillement. Le vaisseau Dragon s'est amarré de manière autonome du côté orienté vers l'espace du module Harmony de l'ISS à 05h09, heure avancée de l'Est des Etats-Unis. Les opérations d'amarrage du vaisseau cargo ont été surveillées par les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur.

La mission de réapprovisionnement va procéder à la livraison de nouveaux panneaux solaires déployables à l'ISS, stockés dans le coffre du Dragon. Selon la NASA, ils en seront extraits par le système robotique Canadarm2 de l'ISS et les astronautes les installeront lors des sorties dans l'espace prévues les 16 et 20 juin.

Le vaisseau cargo Dragon a été lancé jeudi depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Après avoir passé environ un mois arrimé à l'ISS, le vaisseau spatial retournera sur Terre avec du fret et du matériel de recherche.