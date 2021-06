"Israël n'a réussi à détruire que 3% des tunnels du Hamas et nos combattants les ont tous réparés", a-t-il affirmé lors d'une réunion avec des universitaires travaillant dans différentes universités de Ghaza.

Le 10 mai, de violents combats ont éclaté dans la bande de Ghaza entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne.

Les combats ont pris fin le 21 mai après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu négocié par l'Egypte.

Selon les chiffres publiés par la Palestine, plus de 250 Palestiniens ont été tués au cours des onze jours de combats, qui ont également causé de graves destructions aux infrastructures dans la bande de Ghaza.