L'Algérie a "fermement" condamné dimanche l'attaque terroriste ayant fait près de 160 morts au Burkina Faso, exprimant sa solidarité au Gouvernement et au peuple burkinabè frère, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L’Algérie condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée contre les habitants du village de Solhan au nord de la République du Burkina Faso, causant plus d’une centaine de victimes parmi les civils, dont des femmes et des enfants", relève le communiqué.

"Devant cette épreuve tragique, l'Algérie exprime sa pleine solidarité au Gouvernement et au peuple burkinabè frère, et réitère son engagement indéfectible à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à éradiquer le fléau du terrorisme, dont la propagation au sein de l'espace sahélo-saharien menace gravement la stabilité, la sécurité et le développement des pays de la région", souligne le MAE .

Le bilan des attaques menées dans la nuit de vendredi à samedi par des hommes armés dans le village de Solhan, dans le Nord-Est du Burkina Faso, est monté dimanche à 160 morts, selon des sources loca les.

Ces attaques ont été commises dans la one dite "des trois frontières" entre Burkina, Mali et Niger, régulièrement ciblée par des assauts meurtriers de terroristes, liés aux groupes terroristes Al-Qaïda et l'organisation terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daesh).