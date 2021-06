Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a mis en avant samedi à Alger le rôle de la presse comme étant un élément clé dans la sensibilisation des citoyens quant à leur devoir électoral.

Dans un point de presse consacré à l'évaluation de la deuxième semaine de la campagne électorale, M. Charfi a indiqué que "la presse joue, partout dans le monde, un rôle primordial dans la sensibilisation", indiquant qu'elle constitue, actuellement en Algérie, "un élément clé dans la prise de conscience des citoyens, en les amenant à accomplir leur devoir électoral le 12 juin courant".

"Une presse libre et intègre, une justice indépendante et un Parlement élu souverainement par le peuple sont autant d'aspects garantissant au pays une sortie des anciens scénarii", a-t-il souligné, insistant sur "l'impératif de conscientiser le citoyen quant au poids de donner sa voix en toute conscience et liberté, pour amorcer le changement escompté".

A une question sur le taux de participation attendu lors des prochaines élections, M. Charfi a souhaité "voir la sagesse primer dans les quatre coins du pays pour faire réussir ce scrutin dans lequel le peuple sera le seul déterminant".

A noter que M. Charfi avait supervisé, en compagnie du Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, l'ouverture d'une rencontre régionale de la société civile dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l'importance des prochaines élections.

A cette occasion, il a mis en exergue le rôle de la société civile dans la sensibilisation "si toutefois elle ne figure pas parmi les candidats et ne soit pas derrière l'un d'eux".