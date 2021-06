Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a appelé, samedi, les walis à assurer tous les moyens pour la réussite des élections législatives du 12 juin courant, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant une réunion par visioconférence avec les walis consacrée au débat de plusieurs dossiers actuels dans le cadre des réunions périodiques de coordination avec les walis de la République, M. Beldjoud a mis l'accent sur la nécessité de garantir tous les moyens pour assurer une bonne organisation de ce rendez-vous électoral et permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir électoral dans la sérénité.

A l'entame des travaux, la réunion a débattu des mesures prises pour accompagner l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans l'organisation des élections législatives du 12 juin 2021, notamment à travers "la mobilisation de tous les moyens logistiques", selon le communiqué.

Concernant les préparatifs des examens officiels de fin de cycle scolaire, M. Beldjoud a appelé les walis à "peaufiner les der niers préparatifs pour garantir le bon déroulement des examens du BEM et du baccalauréat et s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour sécuriser ces examens et assurer le confort des candidats et des encadreurs".

Lors de cette réunion qui a permis d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs de la saison estivale, le ministre a réaffirmé l'importance de la coordination intersectorielle pour garantir la réussite de cette saison. M. Beldjoud a mis l'accent sur "l'application rigoureuse des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-19), en renforçant la prévention de proximité et la sensibilisation quant aux risques de la baignade interdite, des maladies à transmission hydrique et des intoxications alimentaires".

La réunion a porté également sur une évaluation des mesures prises et des moyens mobilisés en matière de prévention et de lutte contre les feux de forêts. Dans ce sens, le ministre a appelé à "faire preuve de vigilance et à impliquer la société civile et les citoyens dans les efforts visant à prévenir les dangers des incendies et la protection de la richesse forestière".