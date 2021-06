Les quotidiens paraissant dans l’Est du pays ont souligné, dans leur livraison de dimanche, que les candidats des partis politiques et des listes indépendantes aux législatives du 12 juin courant, ont intensifié leurs activités au fur et à mesure que la campagne électorale amorce son ultime virage.

‘’L’Est Républicain’’, quotidien d’expression française édité à Annaba, a relayé dans un article paru en page 3 sous le titre ‘’ Les partis et les candidats indépendants abattent leurs dernières cartes’’, que la campagne électorale pour les prochaines législatives a entamé sa phase ultime.

Dans ce contexte, le journal a répercuté les nombreux rassemblements animés par les responsables des partis politiques dans plusieurs wilayas. Le quotidien d’expression française, ‘’Seybouse Times’’ a rapporté dans un article paru en page 2, la ‘’grande volonté et l’intense activité des candidats durant la dernière semaine de la campagne électorale’’.

De son côté, le quotidien d’expression arabe ‘’An-nasr’’, édité à Constantine, a publié, outre les c omptes rendus sur les rassemblements animés par les responsables des partis politiques hier (samedi), un article en page 5 abordant ‘’le recours des partis politiques et des candidats des listes indépendantes à l’espace bleu pour promouvoir leurs programmes et attirer les électeurs’’.

Sous le titre, ‘’La campagne via l'internet brise les stéréotypes des campagnes électorales traditionnelles’’, An-nasr a relevé que les réseaux sociaux ont ''séduit les candidats’’, soulignant que ‘’la compétition a été transférée vers les réseaux sociaux’’.

De son côté, ‘’Le Quotidien de Constantine’’ a répercuté en page 3 la rencontre avec la presse, tenue hier (samedi) par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, qui a déclaré que ‘’74 % des candidats aux prochaines législatives sont des universitaires’’.

La même publication a également souligné la déclaration de Mohamed Charfi attestant que cela promet ‘’un avenir politique meilleur pour le pays et représente un jalon important sur la voie de la construction d'un consensus politique national’’.

De son côté, ‘’Ayn El Djazair’’, journal d’expression arabe édité à Constantine, a relayé en page 3, outre des articles sur les meetings animés samedi par les responsables des partis politiques à travers les wilayas, les propos du président de l’ANIE, Mohamed Charfi, affirmant que le discours électorale ‘’n’a connu aucun dépassement’’.