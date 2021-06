Le Nigeria, qui s'était proposé comme solution de rechange pour abriter les Championnats d'Afrique 2021 d'athlétisme, en remplacement de l'Algérie, qui s'était désistée de l'organisation de cet évènement en raison de la pandémie de COVID-19, y a finalement renoncé aussi, sur instruction de ses services sanitaires, ayant évoqué un haut risque de propagation du coronavirus. "Les services compétents, chargés du suivi de la pandémie au Nigéria m'ont expliqué que l'organisation d'un évènement de cette envergure comporte un sérieux risque de propagation du coronavirus et de ses différents variants.

Donc, dans un souci de protéger la santé des uns et des autres, nous nous excusons de ne pouvoir accueillir ces Championnats d'Afrique", a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports nigérian, Sunday Dare, dans un courrier adressé au président de la Confédération africaine d'athlétisme, Kalkaba Malboum. Ces Championnats d'Afrique d'athlétisme étaient initialement prévus du 22 au 26 juin à Alger. Mais lorsque l'Algérie s'est dite incapable de les accueillir à la date ind iquée, en raison de la pandémie, le Nigéria s'était proposé comme solution de rechange.

Il avait affirmé dans un premier temps être capable d'organiser ces championnats d'Afrique, avec un seul jour de décalage par rapport à la date initiale (ndlr, 23-27 juin). Une demande formulée le 24 mai dernier, au Caire (Egypte) et qui a été immédiatement acceptée par la Confédération africaine d'athlétisme, car cela lui aurait non seulement évité un énième report, mais aussi de donner une chance à certains athlètes de réaliser leurs minimas de participation aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Cependant, la réalité du terrain a fini par rattraper le Nigéria, ayant réalisé quelques jours plus tard que la pandémie persistait et qu'il y avait toujours un sérieux risque de propagation du virus. A partir de là, il s'est rendu à l'évidence qu'il serait plus sage de renoncer à l'organisation de cet évènement et en a officiellement informé le président de la CAA.