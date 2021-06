Il s'agit de Wail Ezzine (-66 kg), Fethi Nourine (-73 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.

Suivant le programme de compétition dévoilé par les organisateurs, Wail Ezzine sera le premier à faire son entrée en lice, et dès la deuxième journée de compétition, prévue lundi.

Le lendemain, mardi, ce sera au tour de Fethi Nourine, puis Belkadi Amina (mercredi), Abderrahmane Benamadi (jeudi), Kaouthar Ouallal et Mustapha Yasser Bouamar (vendredi), et enfin Sonia Asselah (samedi). La compétition se clôturera le lendemain, dimanche (13 juin), par les épreuves "par équipes".

Au total 685 judokas (401 messieurs et 284 dames), représentant 128 pays, prendront part à ces Championnats du monde, cons idérés comme la dernière étape qualificative au Jeux Olympiques de Tokyo. Avec un total de 18 judokas engagés pour chacun d'entre eux, certains pays comme le Brésil, les Etats Unis, le Japon, la Russie et la Mongolie sont les mieux représentés, alors que certaines nations, comme le Burundi, le Burkina Faso et Bahreïn n'ont engagé qu'un seul athlète.