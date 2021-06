Le trafic aérien reprendra vendredi à l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine après un arrêt de plus d’une année, avec un premier vol en provenance de Tunis, a-t-on appris jeudi auprès de la direction régionale des Douanes algériennes. Un protocole sanitaire de prévention a été mis en place de concert avec tous les intervenants concernés (direction de l’aéroport, la compagnie Air Algérie, direction de la santé et de la population, la Protection civile et les services de sécurité entre autres) pour accueillir 270 passagers attendus en provenance de Tunis, a précisé la même source. Toutes les dispositions recommandées en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle ont été prises et seront appliquées conformément aux directives du Comité scientifique de suivi et de lutte contre la pandémie de Covid-19, a souligné la même source, affirmant qu’une cellule de suivi a été mobilisée par l’aéroport de Constantine pour "veiller au strict respect de toutes les mesures préventives". La distanciation entre les passagers à bord de l’avion et à leur sortie, le marquage au sol pour assurer l’espacement, les caméras thermiques pour détecter des passagers fiévreux figurent parmi les principales mesures prévues pour accueillir les vols en provenance de l’étranger, a-t-on indiqué, précisant que le nombre de personnes dans les bus mobilisés pour transporter les voyageurs a été réduit de moitié. Des opérations de désinfection "régulières" seront également assurées à l’intérieur des avions et à l’aéroport pour davantage de sécurité, a fait savoir la même source, rappelant que cela s’inscrit dans le cadre du protocole de prévention adopté à l’échelle nationale. Par ailleurs, à leur arrivée aux environs de 14h45, les passagers seront transportés par des bus par la wilaya vers l’hôtel Protea, situé au centre-ville, pour un confinement obligatoire d’une durée de cinq jours, a-t-on appris auprès de la direction locale du Tourisme. La réouverture partielle de l'espace aérien à compter du 1er juin courant, avait été décidée le 16 mai dernier en Conseil des ministres suite à l'amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, a-t-on rappelé.