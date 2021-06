Les premières Journées nationales "Fatiha-Berbère" dédiées au théâtre de jeunes, sont programmées pour le mois de septembre prochain, annonce l’association culturelle "El Manara" de la ville de Corso (Boumerdès), organisatrice de l'événement. L’initiative d’organiser périodiquement à Boumerdès, des journées nationales de théâtre portant le nom de Fatiha Berbère (1945-2015), intervient en hommage à cette grande dame, originaire de la région, icône des Arts de la scène, de la télévision et du cinéma algériens. Ces journées auront un caractère compétitif, poursuit le communiqué, énonçant les critères de participation qui exigent en substance que les différents ateliers constituant chaque projet en lice (texte, mise en scène, scénographie, musique, interprétation, etc), soient entièrement l’œuvre de jeunes ne dépassant pas 35 ans. Autres critères à respecter pour pouvoir prétendre à une participation à ces journées, le nombre d’éléments constituant une troupe qui, selon le communiqué, ne doit pas dépasser huit (08) personnes, qui auront à présenter une presta tion d’au moins 60 mn. Le dernier délai de dépôt des projets est fixé au premier août 2021 et les frais de séjour durant ces journées sont pris en charge par les organisateurs de cette manifestation qui vient renforcer et enrichir la pratique du 4e Art en Algérie. Originaire des Issers à Boumerdès, Fatiha Berbère, de son vrai nom Fatiha Bellal, est née le 11 février 1945 à la Casbah d’Alger où elle avait commencé à manifester, dès son enfance, des penchants prononcés aux Arts de la scène, que son père, son premier admirateur, avait vite remarqué, pour l’encourager à suivre sa passion artistique. En 1959, elle avait intégré la troupe féminine de chant et de danse, de Meriem Fekkai (1889-1961), une des divas du hawzi et de la chanson andalouse. La même année, elle intègre la section théâtre de l’Institut national de musique, et perfectionne sa prestation de comédienne qui l’amèneront à vivre de nombreuses consécrations, jusqu’à sa disparition, le 16 janvier 2015, laissant derrière elle une riche carrière artistique.