Les autorités kurdes dans le nord-est de la Syrie en guerre ont annoncé vendredi qu'elles allaient remettre ce week-end des Néerlandais liés au groupe terroriste Etat islamique (EI) à une délégation de leur pays afin qu'ils soient rapatriés.

Le département des Affaires étrangères des autorités kurdes a indiqué que la remise de ces proches de l'organisation terroriste aux autorités néerlandaises aurait lieu samedi à 08H00 GMT à Qamichli sans plus de détails.

Un haut responsable du département, Abdel Karim Omar, a déclaré que le transfert ne concernait pas les terroristes de l'Etat islamique. La guerre civile en Syrie, déclenchée en 2011, s'est complexifiée au fil des ans avec l'implication de puissances étrangères et une multiplication des factions armées et de groupes terroristes. Le conflit a fait près de 500.000 morts, selon une ONG.