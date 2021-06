Les journaux paraissant dans l’Est du pays ont relevé, dans leur livraison de samedi, que les programmes économiques dominent les discours des responsables des partis politiques et animateurs de la campagne électorale, en prévision des législatives du 12 juin en cours.

Le quotidien public d’expression arabe, "An-nasr", a dans ce contexte relayé la déclaration du secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli vendredi à Souk Ahras, soulignant que son parti a "opté pour une vision stratégique reposant sur plusieurs axes portant sur une alternative économique efficiente".

La même publication a également indiqué que le responsable politique a détaillé que cette vision repose sur ‘’la rationalisation des dépenses, la révision en mieux de la politique de l'aide sociale et l'amélioration du climat des affaires en accordant des facilités aux investisseurs étrangers et en permettant l'accès au foncier industriel, agricole et touristique".

An-nasr a également répercuté la déclaration du président du mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Beng rina, attestant que son parti a élaboré un "projet complet" à travers lequel il œuvre à réaliser une "approche de développement globale" qui donne la priorité à la "révision des déséquilibres résultant des disparités de développement entre le Nord et le Sud du pays".

Cette publication a relayé en outre que le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a souligné de son côté que le pilier du programme de son parti est d’œuvrer ‘’ à assurer la sécurité alimentaire dans le pays’’.

D’autre part, le journal "Seybouse Times", d’expression française, édité à Annaba, a titré en Une : "Les candidats entament les activités de proximité", évoquant qu’au dernier virage de cette campagne électorale pour les prochaines législatives, partis politiques et candidats des listes indépendantes, sont descendus dans les rues d’Annaba pour convaincre les électeurs dans l'espoir de remporter le plus grand nombre de voix.

De son côté, le quotidien d’expression arabe, "Assarih" a rapporté, dans un article paru en page 3, l’essentiel des discours des partis politiques au cours de la deuxième semaine de la campagne électorale, titrant "Les législatives, une étape pour opérer le véritable changement".