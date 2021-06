L'Argentine a dépassé vendredi le seuil des 80.000 décès dus au coronavirus, pour un total d'environ 4 millions de cas de contaminations depuis le début de la pandémie, selon les autorités sanitaires du pays. Au cours des dernières 24 heures, 30.950 nouveaux cas de Covid-19 et 539 morts ont été enregistrés, portant le nombre total de décès à 80.411, alors que la moyenne des nouveaux cas quotidiens se situait à plus de 500 la semaine dernière.

Fin 2020, l'Argentine comptait quelque 43.000 décès.

Depuis le début de l'année 2021, ce nombre a quasi doublé, selon les données officielles. 7.668 personnes sont hospitalisées en soins intensifs, soit l'équivalent d'un taux d'occupation national de 78,2%.

L'épicentre des contagions reste la capitale Buenos Aires et sa périphérie, où vivent 15 millions d'habitants dans un pays qui en compte 45 millions.