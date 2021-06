Une formation spéciale sur la lutte contre les incendies de forêts de troisième niveau a été organisée par la direction de la Protection civile de Blida, au profit d'officiers de cinq wilayas du Centre du pays, rapporte jeudi un communiqué de ce corps constitué.

La formation, dont l'encadrement a été assuré par des officiers supérieurs - formateurs, a profité à 13 officiers des wilayas d'Alger, Tipasa, Médéa, Ain Defla et Blida, indique le communiqué. D'une durée de dix jours, elle s'est déroulée au Centre national de préparation physique sis sur les hauteurs de Chréa, où des cours théoriques et pratiques ont été dispensés, aux bénéficiaires, a-t-on précisé de même source, signalant que le volet pratique avec usage de moyens d'intervention, à l'instar des camions anti-incendie, s'est déroulé au niveau du Parc national de Chréa.

Par ailleurs, l'unité des plongeurs de la Protection civile de Blida a effectué des exercices de plongée en eaux salées dans la région de Cherchell (Tipasa), pour actualiser leurs connaissances et améliorer leurs aptitudes en mat ière de recherche d'éventuels disparus en mer jusqu'à 30 mètres de profondeur, ajoute le texte.

L'exercice a permis d'évaluer les aptitudes techniques des plongeurs en matière de maîtrise des équipements individuels et d'adaptation aux différents niveaux de plongée et de sauvetage des plongeurs débutants, victimes d'accidents de plongée ou de noyade.

A noter que la direction de la Protection civile a organisé, le week-end dernier, en coordination avec la Conservation des forêts, une campagne de sensibilisation sur les dangers des incendies de forêts et de la baignade dans les barrages et des points d'eau, dans un souci d'intensifier l'action de proximité au niveau des sites enregistrant généralement des accidents à cette période de l'année.