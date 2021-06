Amazon est de nouveau accusé par des syndicats américains de ne pas suffisamment protéger ses employés des accidents du travail dans ses entrepôts à l'approche de sa gigantesque opération de soldes annuelles.

"Les travailleurs des sites Amazon se blessent plus souvent, et plus gravement que dans les entrepôts d'autres entreprises", affirme une coalition de syndicats, le Strategic organizing center, dans un rapport publié mardi.

Selon cette étude, l'année dernière, près de 6% des ouvriers des centres de tri du géant du commerce en ligne ont été victimes d'un accident qui les a forcés à s'arrêter temporairement ou à prendre un poste différent, moins contraignant physiquement. "Ce taux est quasiment 80% plus élevé que pour tous les autres employeurs ayant des entrepôts sur l'année 2020", continue le rapport. La firme doit organiser ce mois-ci son "Prime Day", une gigantesque opération promotionnelle qui nécessite chaque année un renforcement de ses équipes.