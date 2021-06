Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté "ses sincères condoléances" à la famille du journaliste, Zoubir Souissi, décédé mercredi à l'âge de 78 ans.

"J'ai appris avec une profonde tristesse la disparition du journaliste et ancien directeur général du quotidien +Le Soir d'Algérie+, Zoubir Souissi, décédé mercredi à l'âge de 78 ans à Alicante (Espagne)", a écrit dans un message de condoléances. Le défunt est l'"un des fondateurs du quotidien "Le Soir d'Algérie" et son premier directeur général.

Il était également parmi les plus belles plumes de la presse algérienne.

Zoubir Souissi qui a présidé "le premier conseil de déontologie du journalisme en Algérie, avait pris sa retraite depuis quelques années pour des raisons de santé tout en continuant à apporter ses contributions au journal". "Le ministre de la Communication présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la corporation de la presse, priant Dieu le Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et d'assister les siens dans ce tte pénible épreuve", conclut le message.