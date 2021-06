Des journées d’information sur le centre de formation des troupes spéciales (CFTS) chahid Said Benchayeb, relevant de la 4ème région militaire, ont été ouvertes, mardi, au musée régional du moudjahid et colonel Mohamed Chaabani de Biskra.

"Cette manifestation inscrite dans le cadre de la politique de communication de l’Armée nationale populaire en vue de renforcer le rapport armée-nation vise à présenter le haut niveau de formation et d’instruction dispensées par ce Centre ainsi que ses cadres et le matériel permettant d’assurer aux stagiaires une formation qui les habilite à assumer leurs futures missions avec habileté",a affirmé le colonel Rabah Lekchiri, commandant du secteur militaire de Biskra, au cours de la cérémonie d’ouverture qu’il a présidée au nom du commandant de la 4ème Région militaire.

Le public découvrira, au travers d’ateliers et d’une exposition de photographies et de fiches de présentation, les différentes étapes de la formation scientifique et physique assurées par le Centre de formation des troupes spéciales et les possibilités pour les jeunes de l’intégrer.

Les visiteurs verront également de près le matériel, les équipements et les armes utilisées lors des interventions des éléments des troupes spéciales et recevront des explications fournies par les cadres et les officiers du CFTS parallèlement à des exhibitions militaires, avec et sans armes, ainsi que des démonstrations d’arts martiaux. Ouvertes en présence des autorités de wilaya, ces journées d’information organisées par le Commandement des forces terrestres se poursuivront jusqu’au 3 juin.