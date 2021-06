Les journaux publiés dans l'Est du pays ont relevé dans leur livraison de mercredi, qu’une course contre la montre pour convaincre les électeurs est engagée par les responsables des partis politiques et les candidats des listes indépendantes en lice pour les législatives du 12 juin prochain, au fur et à mesure que la campagne électorale avance.

Le quotidien public ‘’An-nasr’’, d’expression arabe édité à Constantine a consacré les pages 4 et 5 à la campagne électorale rapportant des comptes rendus de meetings de plusieurs partis politiques animés hier (mardi), à travers les wilayas de l’Est du pays. Ainsi, le journal a relayé le rassemblement populaire animé par le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini à Khenchela, où le responsable politique a déclaré que les législatives du 12 juin constituent ‘’un événement majeur’’ et une étape ‘’cruciale’’ dans l’histoire de l’édification de la nouvelle Algérie.

La publication a également répercuté les déclarations du président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, lors du rassemblement de son parti à El Tar f, dans lequel il a mis en garde contre ceux qu'il a qualifiés ‘’d’infiltrés du Hirak’'. An-nasr a aussi mis en avant la déclaration du président du Front de la justice et du développement (FJD), Abdallah Djaballah, qui a affirmé depuis Batna que ‘’le changement ne peut s’opérer qu’à travers une participation forte et efficace aux élections".

Le quotidien ‘’Ayn El Djazair’’, d’expression arabe édité à Constantine, a consacré, de son côté, deux pages pour relayer l’essentiel des déclarations de certains animateurs de la campagne électorale, titrant au sujet du compte rendu du meeting du président du FJD, ‘’Abdallah Djaballah : le boycott, un acte négatif qui ne sert pas le peuple’’.

La publication a également évoqué le meeting de la présidente du parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, à Annaba, titrant ‘’ Zerouati appelle à assurer une protection renforcée à la future génération’’ et celui de Talaie El Hourriyet qui appelle à ‘’une participation forte’’.

De son côté, d’expression française ‘’L’Est Républicain’’, édité à Annaba a relayé en page 5, la déclaration du secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abou El-Fadl Baâdji, affirmant, lors d’un meeting depuis Souk Ahras, que sa formation politique est en train d’élaborer ‘’un nouveau projet de société’ ’.

‘’Le Quotidien de Constantine’’ a répercuté en page 3, des passages du discours de la présidente du parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ) Fatima-Zohra Zerouati, lors d’un meeting animé à Annaba, dans lequel elle a rappelé que ‘’la société a besoin d’une politique qui mette l’enfant au centre de ses préoccupations et assure une protection renforcée aux futures générations’’.