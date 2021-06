"Ces étapes ne sont pas des conditions de l'Union européenne pour la reconstruction de Ghaza, mais plutôt une voie logique pour démarrer ce processus.

Nous pensons que toutes les forces palestiniennes doivent s'entendre sur un gouvernement d'unité nationale, qui s'occupera de la reconstruction et du processus politique.

Il aura aussi une mission démocratique", a-t-il ajouté, soulignant que l'Union européenne a toujours appelé à la tenue "d'élections démocratiques en Palestine".

Il a indiqué que la reconstruction nécessite également, selon l’UE, "la levée du blocus sur Ghaza pour que les gens puissent se déplacer librement", et d'assurer également la liberté du commerce.

Il a demandé que l'opportunité actuelle soit utilisée pour mettre en œuvre ces étapes.

Dans ce contexte, Burgsdorff a appelé à la nécessité de maintenir le "cessez-le-feu à Ghaza".

Le responsab le européen a évoqué les efforts déployés par l'UE et les Nations Unies afin "d’assurer l'arrivée d'une aide urgente" à Ghaza, surtout en ce qui concerne le logement et les denrées alimentaires.

Il a souligné que l'UE avait précédemment annoncé une aide financière estimée à 34 millions d'euros pour soutenir la Bande de Ghaza.

Burgsdorff est arrivé dans la Bande de Ghaza, dans le cadre d'une délégation diplomatique de l'Union européenne, pour une courte visite.

Cette visite intervient à la lumière des pourparlers en cours sur la stabilisation d'un cessez-le-feu à Gaza entre les parties, avec la médiation égyptienne.

A l'aube du 21 mai, un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne est entré en vigueur, après une agression militaire de 11 jours, au cours de laquelle l'occupation sioniste a lancé des centaines de frappes aériennes et des bombardements massifs, faisant des centaines de morts et de blessés parmi les Palestiniens.