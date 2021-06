Dans une déclaration à l'APS, l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a expliqué que le président Brahim Ghali est arrivé à Alger, mercredi vers 3 heures du matin en provenance d'Espagne afin de poursuivre sa convalescence.

D'autre part, l'ambassadeur a indiqué que l'état de santé du président Ghali est en constante amélioration, ce qui ne nécessite plus son hospitalisation en Espagne. Le diplomate a exprimé sa satisfaction quant à l'amélioration de l'état de santé du président Ghali attirant l'attention sur "l'échec de la propagande marocaine qui a tenté de porter atteinte à la lutte du peuple sahraoui en prenant pour cible l'un de ses symboles". Mardi, le président sahraoui a répondu volontairement aux questions d'un juge espagnol après une plainte portée contre lui pour de présum és "crimes de guerre".

La Haute Cour d'Espagne a annoncé, le jour même, qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites contre le président sahraoui Brahim Ghali, le dossier d'accusation n'étant pas étayé par des preuves tangibles. De son côté, le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Abi Bouchraya El Bachir a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que le président sahraoui avait quitté l'Espagne afin de poursuivre ses soins complémentaires en Algérie. Il a précisé que l'équipe médicale du président Ghali a jugé que son état de santé était "en constante amélioration", ajoutant qu'il n'y avait plus de raison de prolonger son hospitalisation.

Le président sahraoui avait été admis, le 18 avril dernier, à l'hôpital San Pedro de Logrono, en Espagne, après avoir contracté le Covid-19.