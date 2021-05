La Chine a lancé samedi un vaisseau cargo transportant des fournitures destinées à sa future station spatiale, après des retards liés à des raisons techniques, ont indiqué les médias d'Etat.

Une fusée Longue Marche 7 de 14 tonnes avec à son bord de la nourriture, des équipements et du carburant a décollé du site de lancement de Wenchang sur l'île tropicale méridionale de Hainan, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. Le vaisseau cargo s'est séparé avec succès du propulseur, s'est mis en orbite et a déployé ses panneaux solaires, a indiqué l'agence, citant l'Agence spatiale chinoise (CMSA).

La station spatiale, appelée "Tiangong" ("Palais céleste"), aura besoin d'une dizaine de lancements pour achever son assemblage en orbite.

Elle devrait être pleinement opérationnelle en 2022. Une fois terminée, elle devrait rester en orbite terrestre basse pendant 15 ans.

Après l'éventuel retrait de la Station spatiale internationale (ISS) après 2028, Tiangong pourrait devenir le seul avant-poste humain en orbite terrestre.

"Nous transporterons d'abord le matériel de soutien, les pièces de rechange et les équipements nécessaires, puis notre équipage", a déclaré le directeur de la CMSA, Hao Chun, cité par Chine Nouvelle.