Dimanche à 05h01 (heure de Pekin), le vaisseau Tianzhou-2 et Tianhe ont achevé le rendez-vous et l'amarrage orchestrés par ordinateur.

L'ensemble du processus a duré environ huit heures, a déclaré l'agence.

La fusée Longue Marche-7 Y3, transportant Tianzhou-2, a décollé samedi à 20h55 (heure de Pékin) du site de lancement spatial de Wenchang sur la côte de la province insulaire de Hainan (sud). Combiné avec Tianhe, Tianzhou-2 va réapprovisionner le propergol de Tianhe. Les essais sur l'équipement du projet d'application spatiale seront également effectués comme prévu.

La Chine a lancé son module de base de la station spatiale Tianhe le 29 avril et envisage de terminer la vérification des technologies clés et la construction en orbite de la station spatiale par plusieurs lancements en deux ans.

Le lancement de samedi était la première mise en service du s ystème de transport de fret de la station spatiale, composé du vaisseau spatial Tianzhou et de fusées Longue Marche-7.