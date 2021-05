Un programme "spécial" visant à booster le sport en milieu scolaire vient d’être lancé dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris samedi des initiateurs du projet.

L’opération, dont le coup d’envoi a été donné au niveau de la salle omnisports du chef lieu de wilaya, intervient en application de la feuille de route adoptée conjointement par les secteurs de la Jeunesse et des Sports et l’Education nationale dans le but de développer et promouvoir les activités physiques et sportives en milieu scolaire, ont-ils souligné. Le programme s’articule autour de la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et logistiques afin d’assurer l'encadrement pédagogique et l’espace approprié en milieu scolaire, a-t-on fait savoir.

Il s'agit aussi d’inciter les élèves issus des trois paliers scolaires à pratiquer le sport dans les différentes disciplines proposées et de programmer des compétitions individuelles et collectives entre les établissements éducatifs de la wilaya, a indiqué à l’APS le président de la ligue de wilaya de sport scolaire, Samir Belarabi. Le programme sportif vise égalemen t "à donner un nouvel essor au sport scolaire, considéré aujourd’hui comme pépinière de sportifs talentueux, tout en assurant une bonne formation et l’accompagnement nécessaires aux jeunes, a-t-il précisé. Elle se veut aussi une contribution dans l’encrage de la culture sportive en milieu scolaire et promouvoir l’esprit de citoyenneté chez les élèves, a-t-il souligné.