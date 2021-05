La cérémonie d'inauguration de la stèle a été supervisée par le wali délégué de la circonscription administrative de Bouzeréah, le Commandant général des anciens des SMA, Mustapha Saadoune, un nombre de doyens de l'organisation scout et des jeunes du groupe scout "Mohamed Ikbal" d'El Biar.

Un nombre de doyens des SMA à l'instar de Mohamed Ben Idir et Djazouli Omar ont été distingués lors d'une cérémonie tenue à la place Kennedy en présence des autorités locales et des habitants de la commune, et ce "en reconnaissance de leur parcours et leur engagement au sein des SMA".

S'exprimant au terme de la pose de la première pierre de la stèle implantée au niveau de la place en face du centre culturel d'El Biar, M.

Saadoune a rappelé que les vétérans des SMA commémorent aujourd'hui l'anniversaire du décès en martyr de Mohamed Bouras (27 mai 1941), fondateur du mouvement scout en Algérie, une organisation qui demeure "une école de nationalisme et de militantisme pour la liberté et la souveraineté du pays".

Cette célébration qui a bénéficié d'un intérêt particulier du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, témoigne de l'importance de "poursuivre le message scout, une démarche à laquelle s'emploient les anciens des SMA lors des différentes manifestations".

A noter que l'inauguration aujourd'hui de cette stèle commémorative intervient dans le cadre d'un programme de célébration qui durera jusqu'au premier juin et qui a été tracé par l'Association des anciens des SMA en collaboration avec le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le président de la République, M Abdelmadjid Tebboune avait approuvé, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres du 18 avril dernier, l'institution de la journée du 27 mai, date d'exécution du chahid Mohamed Bouras, Journée nationale des scouts musulmans afin d'en faire une halte pour se rappeler les sacrifices de ce mouvement, préserver la mémoire nationale et renforcer la solidarité nationale.

Né le 26 février 1908 dans la ville de Meliana, le Chahid Mohamed Bouras est le fondateur des Scouts musulmans algériens (SMA).

Il a été fusillé par les forces coloniales françaises le 27 mai 1941 à Hussein Dey (Alger). Mohamed Bouras a fondé le premier groupe scout "El Fallah" en 1935 puis la Fédération des scouts musulmans algériens en 1939 et a consacré sa vie à la formation des jeunes algériens et à la diffusion des valeurs de lutte, de rigueur et de discipline dans les rangs des SMA.