La police nigériane a confirmé, samedi, la libération de 14 étudiants et membres du personnel de l'Université de Kaduna (nord-ouest) kidnappés le mois dernier par des hommes armés dans l'Etat de Kaduna. Une vingtaine de personnes, dont des étudiants et deux membres du personnel de l'Université Greenfield, un établissement privé, avaient été enlevées par des inconnus dans la zone de gouvernement local de Chikun le 20 avril. Mohammed Jalige, porte-parole de la police de Kaduna, a déclaré à la presse qu'ils avaient été libérés par leurs ravisseurs samedi après-midi, avant d'être retrouvés le long de l'autoroute Kaduna-Abuja. Selon Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires intérieures de l'Etat, deux membres du personnel de l'université font partie des personnes libérées.

"Quatorze personnes ont été libérées au total, dont des étudiants et du personnel", a-t-il dit dans un communiqué laconique. Les autorités policières avaient confirmé cet enlèvement le 21 avril, affirmant que des inconnus armés avaient infiltré l'uni versité en grand nombre et enlevé les étudiants et deux membres du personnel, tuant par ailleurs un membre du personnel.

Le 23 avril, les ravisseurs avaient tué trois étudiants en captivité. Leurs corps avaient été retrouvés à proximité de l'université. Deux autres étudiants avaient été tués le 26 avril. Enfin, le 1er mai, l'un des étudiants enlevés avait été libéré après que ses parents eurent payé une rançon d'un montant non divulgué, selon les médias locaux.