Les participants à une rencontre de sensibilisation autour des accidents de la circulation en préparation de la prochaine saison estivale, organisée samedi à Alger, ont souligné la nécessité de coordonner les efforts en partenariat avec les parties concernées, en vue de protéger les citoyens en cette période.

A ce titre, le sous-directeur de la Communication à la Protection civile, le colonel Farouk Achour a rappelé l'importance de la sensibilisation à la gravité des accidents de la circulation et ce, en partenariat avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR), en préparation de la saison estivale.

Le Colonel Achour a insisté, à l'occasion, sur la nécessité de conjuguer et coordonner les efforts avec tous les partenaires, à l'effet de prendre en charge tous les risques induits par les accidents de la circulation et autres risques se produisant en période estivale, à travers le renforcement de l'action de terrain, notamment en matière de sensibilisation, estimant que cette rencontre est une oppor tunité de vulgariser les efforts consentis en la matière.

Concernant les accidents de la circulation, le représentant de la Protection civile a fait savoir que son secteur a enregistré, l'année passée, 684 morts et 29.413 blessés dans 4.356 accidents de la circulation, en sus de 29 décès depuis le 10 mai en cours dans des points d'eau, dont 23 enfants âgés de moins de 12 ans.

De son côté, le sous-directeur de la Sécurité routière à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Commissaire principal Rachid Ghazali a fait état d'un recul, entre 2019 et 2020, du nombre de décès et d'accidents de la circulation, soulignant la nécessité de réprimer les contrevenants.

Dans le même sillage, la chargée de gestion de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR), Fatima Khellaf a évoqué les efforts consentis en matière de prévention contre les accidents de la circulation à travers les campagnes de sensibilisation au profit des usagers de la route et au niveau des établissements scolaires, en coordination avec les parties prenantes.

En marge de cette journée de sensibilisation, une exposition commune a été organisée avec l'ensemble des parties prenantes en vue de s'enquérir du matériel et des équipements techniques modernes, utilisés dans la prévention et la sécurité routières , en sus de la réalisation d'une simulation d'un accident de la circulation corporel montrant la coordination sur le terrain entre les services de police et la Protection civile en matière d'intervention pour fournir les soins et sauver la victime.