Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a adressé samedi un message de condoléances à la famille du défunt moudjahid Amar Guerfi dit "Hamid" décédé vendredi à Batna à l'âge de 86 ans.

"C'est avec une profonde affliction et des cœurs résignés devant la volonté d'Allah que le ministre des Moudjahidine et des ayant-droit a reçu la nouvelle du décès du défunt moudjahid Amar Guerfi après un parcours militant riche en hauts faits, le défunt étant connu pour son dévouement pour le pays, lui qui a honoré ses engagements pendant la guerre de libération et dans le cadre du processus de réédification nationale".

Né le 8 octobre 1935 à Batna dans une famille imprégnée des valeurs de nationalisme. A cinq ans déjà il est inscrit par son père, membre de l'Association des Oulémas musulmans, à l'école coranique pour apprendre le Coran et la langue arabe, avant de faire l'école française. A 17 ans, il se rend à Constantine pour poursuivre ses études à l'Institut Ibn Badis (1952).

Au déclenchement de la Guerre de libération nationale, le défunt a rallié l'action f idaie à Batna directement après les offensives du Nord Constantinois du 20 août 1955. Il a affecté son local commercial comme cachette pour les fidais et les armes jusqu'à la grève des huit jours.

Au lendemain de l'indépendance, le défunt a poursuivi sa noble mission d'édification en créant une petite librairie "Dar El Hadaba", devenu ensuite "Les Editions Chihab" qui a contribué à l'édition et à la distribution de milliers de livres et de revues.

En cette circonstance douloureuse, le ministre des Moudjahidine adresse à la famille du défunt et à ses compagnons du combat "ses sincères condoléances et sa compassion, priant Dieu le Tout puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches".