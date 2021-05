La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé samedi dans un communiqué, son programme de vols et les tarifs des voyages, suite à la décision relative à l'ouverture partielle des frontières aériennes.

"Conformément aux décisions des autorités algériennes relatives à l’ouverture partielle de l’espace aérien sur l’International, Air Algérie a le plaisir de vous accueillir à bord de ses avions dès le 1er Juin 2021, dans le strict respect des exigences sanitaires", a précisé la même source.

"Les conditions d’entrée aux pays desservis, ainsi que le programme de vols restent soumis aux décisions des autorités compétentes de chaque pays", a expliqué le communiqué.

S'agissant du programme de vols, Air Algérie, a indiqué que le vol Constantine-Tunis-Constantine se fera tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les Samedis) et celui de Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis).

A propos des tarifs, Air Algérie a précisé que les indications tarifaire s à partir de l’étranger sont arrêtées comme suit : au départ de Tunis : 591 dinars tunisien l’aller-retour (TTC), au départ de Istanbul : 686 dollars l’aller-retour (TTC), au départ de Paris : 518 euros l’aller-retour (TTC), au départ de Marseille : 391 euros l’aller-retour (TTC) et au départ de Barcelone : 317 euros l’aller-retour (TTC).

En supplément, ajoute le communiqué, les frais de confinement fixés à 41.000 DA (TTC) sont payables selon l’équivalent en monnaie étrangère (applicable uniquement pour destination étranger-Algérie).

Concernant les conditions d’entrée en Algérie, la compagnie a expliqué qu'en plus d'un billet d’avion confirmé sur le vol réservé, les personnes plus de 12 ans doivent êtres munis d'un test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36heures avant la date de départ (en langue Arabe, française ou anglaise), à présenter à l’enregistrement et à remettre à l'arrivée.

Une fiche sanitaire "dûment renseignée" à présenter à l’enregistrement et à remettre à l’arrivée, téléchargeable sur le lien (https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-ar/), est également exigée.

Le paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou de la confirmation du billet d’avion, ajoute Air Algérie, expliquant que Le montant fixé à 41.000 DA (ou équivalent en mo nnaie étrangère) couvre les frais de transport vers le lieu du confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du confinement.

L’exonération des frais de confinement est entendue dans la limite de deux enfants de moins de 12ans par famille, note le document.

Pour les conditions d’entrée aux pays desservis, Air Algérie, a mis à la disposition de sa clientèle plusieurs liens à "consulter régulièrement", à savoir : Tunisie : https://app.e7mi.tn et https://tinyurl.com/uxwjan6j, Turquie : https://register.health.gov.tr, France : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de- deplacement-et-de-voyage, Espagne : https://www.spth.gob.es.

Par ailleurs, la compagnie a annoncé que l'achat d'un nouveau billet est disponible sur son site web (www.airalgerie.dz), au niveau du Contact Center Air Algérie, au niveau de ses agences en Algérie, en France (Paris et Marseille), en Espagne, ainsi qu'au niveau de son agence à Tunis et celle d'Istanbul, soulignant que d’autres points de ventes seront ouverts ultérieurement.

Pour la confirmation et/ou changement des anciens billets, ainsi que le règlement des frais de confinement, ils se feront au niveau Contact Center Air Algérie, au niveau des agences de la compagnie en Algérie, en France (Paris et Marse ille), en Espagne, ainsi qu'au niveau de son agence à Tunis et celle d'Istanbul, selon la compagnie.

Dans ce contexte, Air Algérie a expliqué que la modification du billet est gratuite dans la même classe tarifaire, ajoutant qu'en cas de nécessité de vérification de billet, par ses services, une réservation temporaire sera accordée au concerné.

Ainsi, ajoute la même source, si le billet est prévu pour un départ de l’Algérie, il n’ouvre pas droit à un départ de l’étranger, mais reste valable pour une utilisation dans l’ordre, un avoir ou un remboursement ultérieur.

La compagnie a, par ailleurs, informé que toutes les mises à jour sont disponibles en ligne sur son site web, ainsi que ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, affirmant qu'elle reste "attentive" à l'évolution de la situation pour prendre toutes les dispositions nécessaires utiles en conséquence.