Les quotidiens édités dans l'Est du pays ont mis en exergue, dans leur livraison de dimanche, les "dimensions sociale et économique", évoquées par les animateurs de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain.

Dans ce contexte, le journal d’expression française "L’Est Républicain", édité à Annaba, a mis l’accent dans un article paru en page 5, sur la ‘’réforme du système de santé’’ en faveur de laquelle plaide la majorité des partis politiques et des listes indépendantes en lice aux prochaines élections législatives et qui se trouve ‘’au cœur des programmes électoraux’’ défendus par les animateurs de la campagne électorale.

L’auteur de l’article a relevé ainsi la ‘’nécessaire réalisation de nouvelles infrastructures hospitalières’’ à même de répondre à la croissance démographique du pays, et ‘’l’impérative coordination et complémentarité’’ entre les secteurs public et privé dans le domaine de la santé soulignée par les partis politiques et les indépendants au cours de la première moitié de la campagne électorale.

Le même journal a également relayé les déclarations du président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, lors d’un meeting animé hier (samedi), à Souk Ahras, au cours duquel ce responsable politique a relevé "la nécessité de valoriser les capacités économiques et touristiques des wilayas frontalières".

Se référant aux animateurs de la campagne électorale, le journal d’expression française "Seybouse Times", édité à Annaba, a souligné de son côté, dans un article consacré à la "libéralisation de l'investissement productif ", que l’objectif est important pour de nombreuses formations politiques qui appellent à "assurer un climat d'investissement attractif ".

Le quotidien public arabophone "Annasr", édité à Constantine, a également rapporté les propos du président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, qui a considéré hier (samedi) à Oum El-Bouaghi, que la relance des projets et la construction de structures économiques restent "tributaires de l'amélioration du climat des affaires".

De son côté, le quotidien en langue arabe "Ayn El Djazair", publié à Constantine, a relayé les déclarations du président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, lors d’un meeting tenu hier à Tlemcen, dans lequel ce responsable politique a fait état de "décisions importantes" qui seront prises si sa formation obtient la majorité dans la prochaine Assemblée nationale populaire, en procédant notamment à la ‘’révision de la carte économique en accord avec le président de la République".

Dans sa livraison de dimanche, ‘’Le Quotidien de Constantine’’, s’est penché pour sa part, sur ‘’la présence remarquable de femmes journalistes’’ sur les listes indépendantes en lice pour les législatives du 12 juin prochain à Constantine.