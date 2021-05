Les quotidiens de la presse oranaise ont mis en exergue, dans leurs éditions du dimanche, la responsabilité du prochain parlement issu des élections du 12 juin prochain appelé à contribuer à la rupture attendue par les citoyens.

« Cap Ouest », sous le titre « la double responsabilité des parlementaires », écrit que « les candidats qui vont être élus à l’issue du scrutin du 12 juin, feront partie du premier parlement élu démocratiquement selon la nouvelle loi électorale et la nouvelle constitution qui a tracé les grandes lignes de la politique de la l’Algérie nouvelle », ajoutant que « le prochain parlement traduira la volonté du Président de la république pour le changement de la pratique politique et la réhabilitation de la principale institution du pouvoir législatif.

» « Sous l’œil attentif de l’ANIE, les candidats qui seront élus le 12 juin prochain, seront le choix des Algériens, loin de la politique de l’argent sale et des instructions téléphoniques qui faisaient la différence lors des précédents suffrages », précise encore « Cap Ouest».

De son côté, le quotidien « El Djoumhouria », sous le titre « des institutions légitimes pour consacrer l’Etat de droit », relève que les interventions des candidats au 10e jour de la campagne électorale ont porté sur le rôle et des défis attendus du prochain parlement, dans sa composante humaine et dans ses équilibres politiques.

« Les animateurs des meetings ont mis en exergue la nécessité d’élire des candidats capables de légiférer et de contrôler, jouissant de capacités d’entreprendre, de prendre en charge les préoccupations et solutionner les problèmes à tous les niveaux.

» Le même journal relève également que les candidats ont qualifié le scrutin du 12 juin d’ « étape importante et cruciale pour élire un parlement légitime et crédible capable de gagner la confiance du citoyen », ajoutant que « ceci ne peut être réalisé qu’en élisant des candidats honnêtes et compétents.»

«La Jeunesse Algérienne » propose, pour sa part, des entretiens avec des candidats des listes partisanes et indépendantes qui ont développé les grands axes de leurs programmes, insistant sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux franges déshéritées.

« Ouest Tribune » et « Le Patriote », les autres titres de la presse oranaise, se sont contenté de rendre compte du 10e jour de la campagne électorale dont les animateurs ont mis en exergue la responsable des électeurs dans le choix de leurs futurs représentants à la prochaine APN crédible ayant les compétences pour régler les préoccupations soulevées par les citoyens.