Six (6) personnes sont décédées et 175 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique dimanche un bilan de la Protection civile. Outre les accidents de la route, les éléments de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour le repêchage d'un (1) enfant âgé de 10 ans décédé par noyade dans une mare d'eau, au niveau de la commune et daïra d'El Guelb El Kbir, dans la wilaya de Médéa, ajoute la même source. S'agissant des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 64 opérations à travers 12 wilayas (45 communes), portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique.

En outre, 25 autres opérations de désinfection générale ont été menées dans 13 communes relevant d'une même wilaya, ciblant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute le même bilan, précisant que pour les deux opérations, 216 agents, tous grades confondus, 48 ambulances et 16 engins d'incendie ont été mobilisés.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont procédé à l'extinction de deux (02) incendies urbains, de palmeraies à travers les wilayas de Ghardaïa et Ouargla, ayant entrainé la perte de 27 palmiers dans cette dernière, note la même source.