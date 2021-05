La liaison ferroviaire Constantine-Jijel a repris à bord d’un autorail, a fait savoir le même responsable, précisant que l’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la SNTF pour l'amélioration et le renforcement du transport ferroviaire entre les wilayas.

A l’arrêt depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19, la liaison ferroviaire Constantine-Jijel a repris ce dimanche, conformément à la décision gouvernementale portant reprise progressive et contrôlée du transport inter-wilayas par train, a souligné la même source.

Cette reprise permet d’assurer un seul voyage en aller-retour par jour entre Constantine et la wilaya de Jijel, a détaillé la même source, précisant que les horaires de départ et de retour peuvent être consultés sur le site web de la SNTF et également sur la page de l’entreprise sur les réseaux sociaux. Durant le trajet, l’autorail marquera des haltes dans les régions de Bekira, El Harrouch, Salah Bouchaour, et El Milia entre autres, a-t-on indiqué, mettant en avant l’importance de cette desserte dans l’amélioration des conditions de déplacement des citoyens surtout à l’approche de la saison estivale.

Le directeur régional de la SNTF a indiqué que des instructions fermes ont été données à l’effet de prévoir toutes les mesures préventives recommandées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et veiller au strict respect de ces mesures.