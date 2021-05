Le Royaume-Uni va construire un nouveau vaisseau amiral, véritable "étendard national", pour accueillir des événements commerciaux et promouvoir ses intérêts post-Brexit dans le monde, a annoncé samedi le Premier ministre Boris Johnson.

Le navire fournira une plate-forme mondiale aux produits des entreprises britanniques ainsi qu'aux négociations commerciales de haut niveau, a déclaré Downing street, alors que le Royaume-Uni cherche à nouer de nouvelles relations commerciales après avoir effectivement quitté l'Union européenne fin 2020.

Il sera également appelé à jouer un rôle dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de la sécurité du pays, en accueillant notamment sommets et entretiens diplomatiques. Il s'agira du premier vaisseau amiral en service depuis 1997, date à laquelle le Royal Yacht Britannia avait cessé de naviguer.

M. Johnson a toutefois insisté sur le fait que le rôle du nouveau navire serait "différent" de celui de ses prédécesseurs, "reflétant le statut naissant du Royaume-Uni en tant que grande nation commerciale maritime indépendante".

"Chaque aspect du navire, de sa construction aux entreprises qu'il mettra en valeur à bord, représentera et promouvra le meilleur du Royaume-Uni", a-t-il déclaré dans un communiqué, vantant un "symbole clair et puissant de notre engagement à être un acteur actif sur la scène mondiale".

La construction du navire devrait commencer en 2022 et être entièrement achevée en quatre ans, a indiqué Downing Street, qui ne pourra confirmer son coût qu'à l'issue de l'appel d'offres.