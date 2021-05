La banque mondiale (BM)a accordé à la Mauritanie deux prêts de l'ordre de 58 millions de dollars, destinés au financement de projets dans les domaines social et environnemental.

Ce prêt a fait l’objet de deux accords signés vendredi à Nouakchott par le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane et Cristina Isabel Panasco Santos, représentante résidente de la BM en Mauritanie.

Cette enveloppe est destinée à financer deux projets portant sur le soutien du pastoralisme dans le Sahel (PRAPS -II) et l’appui au système des filets sociaux.

Le premier projet a pour objectif de renforcer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans certaines zones ciblées du Sahel, alors que le second renforce l’efficacité et l’efficience du système national mauritanien de filets de protection sociale de même que sa protection des ménages pauvres et vulnérables, notamment parmi les réfugiés et les communautés d’accueil et ce, par des transferts sociaux ciblés.