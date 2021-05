Le gouvernement italien a adopté vendredi un décret simplifiant les procédures administratives, notamment pour les appels d'offres publics, et organisant la gestion des fonds de l'important plan de relance post-Covid financé par l'Union européenne.

"Le Conseil des ministres a approuvé le décret pour lancer rapidement les projets du plan de relance", s'est félicité le ministre de l'Administration publique, Renato Brunetta, dans un communiqué.

"Nous divisons par deux les délais pour les études environnementales, nous réduisons de plus de la moitié les délais d'attente pour les autorisations pour l'internet à haut débit afin de fournir la fibre à toutes les familles (...) nous accélérons les appels d'offre et la réalisation des chantiers importants et stratégiques", a-t-il énuméré, s'engageant à "garantir à tous les citoyens moins de bureaucratie".

Le gouvernement avait approuvé in extremis le 29 avril le plan de relance de 222,1 milliards d'euros présenté par le Premier ministre Mario Draghi.

Au chapitre des réformes, le plan promettait notamment de s'attaquer aux lenteurs de la bureaucratie et de la justice et de simplifier les règles.

Mario Draghi, qui dirige une coalition hétéroclite allant de la gauche à l'extrême droite, avait mis tout son poids dans la balance pour éviter un retard de ce plan financé par l'Union européenne et censé relancer une économie terrassée par la pandémie de coronavirus.

L'Italie est le principal bénéficiaire du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, avec 191,5 milliards d'euros de prêts et subventions.

A ce montant s'ajoute un fonds complémentaire de 30,6 milliards d'euros programmé par l'Italie sur six ans, de 2021 à 2026.

Au-delà de 2026, le gouvernement a déjà programmé 26 milliards d'euros supplémentaires pour des projets d'infrastructures, jusqu'en 2032, portant la totalité des fonds alloués à la relance de l'économie à 248 milliards d'euros.

La plus grosse part du plan italien est consacrée à la "révolution verte et transition écologique", avec un montant de 68,6 milliards d'euros, prévoyant en particulier d'"importants investissements dans les sources d'énergie renouvelables" et surtout "la filière de l'hydrogène".

Autre priorité, la "numérisation, innovation, compétitivité et culture" qui bénéficie d'un total de 49,2 milliards d'euros pour notamment permettre à toute la péninsule de bénéficier d'une connexion internet de dernière génération, s ans zones blanches. La mission "infrastructures pour une mobilité durable" sera dotée de 31,4 milliards d'euros, prévoyant en particulier la modernisation des lignes régionales de chemin de fer et des investissements dans les transports ferroviaires à grande vitesse.