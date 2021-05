Le Venezuela touché depuis mars par une deuxième vague de la pandémie de coronavirus a lancé samedi une campagne de vaccination qui vise en priorité les personnes âgées.

Le pays de 30 millions d'habitants recense officiellement plus de 220.000 cas et 2.500 décès mais des ONG dénoncent des chiffres sous-estimés alors que les hôpitaux et cliniques sont débordés.

"Je suis plus que content.

On vivait tendu parce qu'on ne savait pas d'où venait le danger.

J'évitais les groupes", a affirmé Jhonny Becerra, retraité de la société pétrolière nationale PDVSA, dans un hôtel chic du centre de Caracas, transformé en centre de vaccination. Dans l'ambiance feutrée de cet hôtel nationalisé par le gouvernement il y a quelques années, des dizaines de personnes âgées de plus de soixante ans font la queue, accueillies par le personnel médical équipé de masques, protections faciales, gants etc...

Elles reçoivent le vaccin russe Spoutnik.

Le gouvernement a mis en place 22 centres et ambitionne d'en proposer 77 à travers le pays pour atteindre 22 millions de vaccinés en décembre et "l'immunité collective", selon le ministre de la Santé Carl os Alvarado à la télévision publique.

Après avoir vacciné le personnel médical, les autorités, les corps de sécurité et les enseignants, le gouvernement passe à une deuxième phase avec les plus de 60 ans.

Mais, une controverse politique est née.

La vaccination est réservée aux détenteurs du "Carnet de la Patrie", un document d'identité créé en 2017 par le pouvoir à destination des classes les plus pauvres et qui permet de bénéficier d'aides sociales.

L'opposition a souvent dénoncé ce carnet qu'elle estime être un moyen de contrôle ou de pression alors qu'il existe un carte d'identité.

Tous les Vénézuéliens ne l'ont pas.

Le Venezuela avait lancé fin février une campagne de vaccination avec les vaccins russe Spoutnik et chinois Sinopharm pour moins d'un million de doses.

Le 23 mai, le pays a reçu 1,3 million de vaccins chinois, a annoncé le président Nicolas Maduro.

Cela porte à 2,7 millions de doses de vaccins reçus, de source officielle.