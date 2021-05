Cuba a enregistré 1.188 cas et 10 décès dus à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas à 140.087 et le nombre de morts à 943, a déclaré samedi le ministère cubain de la Santé publique.

"Nous avons eu un mois avec plus d'un millier de cas par jour en moyenne", a indiqué le directeur de l'hygiène et de l'épidémiologie du ministère, Francisco Duran. La capitale La Havane a signalé 540 nouvelles infections, avec un taux d'incidence de 417,2 pour 100.000 habitants, le plus élevé de Cuba. Le ministère mène une campagne de vaccination à La Havane depuis près de deux semaines et l'a poursuivie dans les provinces de Pinar del Rio, Matanzas et Santiago de Cuba.

Jusqu'à présent, un peu plus de 800.000 Cubains ont été vaccinés.