Les polycliniques d'Alger connaissent une affluence des citoyens désirant se faire vacciner contre la Covid-19, en sus des inscrits sur la plateforme numérique dédiée à cet effet, a constaté l'APS.

Au niveau de la polyclinique "Khalef Abdelaziz" des Annassers relevant de l'Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Kouba, l'opération d'accueil des citoyens concernés par le calendrier vaccinal relatif à la lutte contre l'épidémie de la Covid-19 se poursuit, d'autant que le service dédié à cet effet connaît l'accueil, au quotidien, des inscrits sur la plateforme numérique lancée par le ministère de tutelle qui accompagne cette opération.

La priorité a été donnée aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques, a précisé à l'APS, un membre du staff médical de la polyclinique. Selon la même source, à partir de la semaine prochaine, la vaccination des personnes non inscrites sur la plateforme numérique sera entamée sur recommandations du ministère de tutelle, sachant que les rendez-vous leur seront fixés progressivement, de manière à permettre une meilleure maîtrise de l'opération.

Au niveau de la polyclinique de Kouba, jouxtant la gare urbaine Ben Omar et en dépit de l'absence d'un espace dédié à la vaccination des personnes désireux de se faire vacciner contre l'épidémie de la Covid-19, ceci n'a pas empêché les nombreux citoyens, selon le personnel exerçant à la polyclinique, de se rapprocher de cette structure de santé en vue d'obtenir le vaccin, avant qu'ils soient orientés par les responsables des lieux, vers les polycliniques assurant cette prestation.

Idem pour le centre de santé Boudjemaa Moghni dans la commune d'Hussein Dey, jouxtant l'hôpital Nafissa Hamoud (ex-Parnet), les travailleurs dans ce centre, affirment recevoir quotidiennement des dizaines de demandes de citoyens désirant se faire vacciner, notamment les personnes âgées, avant qu'ils soient orientés vers la polyclinique les Sources ou El Afia pour bénéficier du vaccin.

Les responsables de ce centre estiment que ces demandes découlent de "la prise de conscience dont fait preuve désormais le citoyen, en vue de faire face à cette pathologie et dénote son souci de veiller à son intégrité et à celle d'autrui, appelant toutefois, à "la nécessité de maintenir les gestes à même de contribuer à la lutte contre cette épidémie".

La polyclinique des Sources r elevant de l'Etablissement public de santé de proximité Bouchenafa Mohamed de Sidi M'hamed connaît aussi une affluence importante des citoyens désirant se faire vacciner, dont certains approchés par l'APS se sont dits contents du "déroulement de l'opération".

"Nous avons reçu toutes les facilités possibles lors de l'enregistrement à l'effet d'obtenir un rendez-vous de vaccination", ont-ils affirmé.

Mme Anissa venue accompagner sa mère de 75 ans a affirmé s'être approchée du service consacré à la vaccination depuis deux jours et n'avoir rencontré aucune difficulté pour la vacciner aujourd'hui.

Les médecins et agents paramédicaux concernés par la gestion de ce service ont assuré que "le service fonctionne normalement", soulignant la hausse de la demande et l'affluence des citoyens pour le vaccin.

L'opération de vaccination se poursuit graduellement jusqu'à atteindre l'immunité collective contre la pandémie, à laquelle aspire tous le personnel du secteur de la santé en Algérie, ont-ils ajouté.

Covid-19: ouverture de six nouveaux centres de vaccination à Alger la semaine en cours

Le directeur de l'Etablissement public de santé de proximité Bouchenafa Mohamed de Sidi M'hamed, Redouane Fahah a annoncé que son établissement qui couvre les daïras de Sidi M'hamed et Bir Mou rad Raïs (9 communes) a réussi depuis le début de l'opération de vaccination à adopter un rythme raisonnable en fonction des lots de vaccins disponibles.

Six nouveaux centres de vaccination ont été ouverts au niveau des polycliniques relevant dudit établissement assurant plus de 15.000 vaccins "AstraZeneca", a-t-il ajouté. Ces nouvelles structures relèvent des polycliniques d'El Madania, des Sources et Ahmed Aroua de Sidi Yahia commune de Hydra, et des cliniques de Birkhadem, Aïn Naadja (cité 720 logements), et Saoula.

L'ouverture de ces centres intervient en application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad portant intensification la campagne de vaccination contre la pandémie, a-t-il fait savoir.

Le responsable a précisé que depuis le début de l'opération de vaccination en Algérie, près de 9000 citoyens ont été vaccinés au niveau de l'établissement, y compris ceux qui s'étaient inscrits sur la plateforme numérique dédiée à cet effet, outre les citoyens qui se sont rapprochés des cliniques et polycliniques relevant du territoire de compétence de l'établissement et qui ont été reçus et vaccinés "le plus normalement".

Les inscrits sur la plateforme seront contactés jusqu'à la finalisation de l'opération de vaccination de toutes les personnes concernées avec la mobilisatio n de tous les moyens nécessaires à cet effet, a-t-il affirmé, soulignant qu'au niveau de la polyclinique des Annassers, par exemple, une équipe médicale composée de 12 membres parmi les médecins généralistes et le personnel paramédical a été mobilisée, avec le gel des congés des responsables pour la période actuelle, afin de mener à bien l'opération de vaccination, notamment après avoir assuré les lots de vaccins. L'on relève une "atténuation" du sentiment de peur et des appréhensions qui prévalaient, au tout début de l'opération de vaccination en Algérie, chez les différentes catégories de citoyens, a indiqué M. Fahah, qui a tenu à souligner qu'aucun effet indésirable n'a été enregistré après l'administration du vaccin dont 9000 citoyens ont bénéficié jusqu'à présent au niveau de son établissement.

Il est à noter que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait instruit au courant de cette semaine, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à l'effet d'intensifier, dès lundi (dernier) la campagne de vaccination contre la Covid-19 à travers le territoire national.

"A cet effet, tout en insistant sur le maintien du cadre réglementaire et logistique mis en place à la faveur de l'Arrêté ministériel n2 du 25 janvier 2021, M.

Djerad a rappelé la nécessité de respecte r les critères et les priorités arrêtés en matière de vaccination par le Comité scientifique de suivi de la pandémie de la Covid-19 et l'autorité sanitaire habilitée", soulignant "qu'un effort supplémentaire devra être mis en œuvre en direction des wilayas qui connaissent une augmentation des cas de contamination".