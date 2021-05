L'opération a permis l'élection du Docteur Djamel Reggad de la Fédération algérienne de handball, en qualité de représentant des médecins exerçant au sein des fédérations sportives nationales.

Le docteur Reggad a récolté 11 voix, contre 2 pour le docteur Mossab et une seule seulement pour le docteur Saïbi.

De leur côté, les athlètes Mohamed Flissi (Boxe), Rabah Aboud (Athlétisme), Amina Bettiche (Athlétisme) et Soraya Haddad (Judo) ont été élus par leurs pairs pour le prochain mandat olympique, ainsi que le journaliste de l'agence Algérie-Presse-Service (APS), Abdelkader Kelfat, plébiscité pour un second mandat, après le retrait de l'autre candidat, Brahim Djatout.

Ces élections ont été tenues le même jour que l'assemblée générale ordinaire du COA, qui a adopté les différents bilans présentés ainsi que le plan d'action de l'année 202 1.

Les personnes élues feront partie de l'AG du COA durant le mandat olympique 2021-2024 et seront habilitées à voter lors de l'Assemblée générale élective, prévue le 8 juin au siège de l'instance olympique.