Le club égyptien d'Al-Ahly a remporté la septième supercoupe d'Afrique de son histoire, en dominant les Marocains de la RS Berkane (2-0) en match disputé vendredi à Doha (Qatar). La première période s'était achevée sur un score vierge, mais les Egyptiens, vainqueurs de la précédente édition de la Ligue des champions ont bien exploité les 45 dernières minutes de la rencontre pour marquer deux buts. La première réalisation a été signée Mohamed Chérif (57') et la seconde Salah Mohsen (82'), alors que la RS Berkane, détentrice de la dernière édition de la Coupe de la CAF avait raté deux grosses occasions en première mi-temps, respectivement par Mohamed Ferhane (27') et Mohamed Aziz (45'+3). Il s'agit de la septième supercoupe d'Afrique au riche palmarès du Ahly, après celles de 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, et 2014.