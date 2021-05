La sélection algérienne de football des moins de vingt ans (U20) a été reversée dans le Groupe "A" de la prochaine Coupe arabe des nation de la catégorie, prévue du 20 juin au 6 juillet 2021 en Egypte, où elle évoluera en compagnie de l'Egypte, du Niger et de la Mauritanie, selon le tirage au sort effectué samedi après-midi au Caire.

Dans le Groupe "B", le Maroc évoluera aux côtés du Tadjikistan, du Djibouti et des Emirats arabes unis, alors que le Groupe "C", lui, sera composé du Sénégal, du Liban, de l'Irak et des Comores.

Enfin, dans le Groupe "D", le quatrième représentant reste à désigner, car pour le moment, cette Poule ne comporte que l'Arabie saoudite, la Tunisie et le Yémen.

Le tirage au sort a été effectué en présence de Raja-Allah Salmi, le Secrétaire Général de l'Union arabe de football, et du Président de la Fédération égyptienne de football, Djafar Motassem.

"Le match d'ouverture opposera l'Egypte au Niger, et il se déroulera le 20 juin" ont encore précisé les organisateurs dans un bref communiqué.

La précédente édition de cette Coupe ara be des nations des moins de vingt ans a été remportée par le Sénégal, disputée en Arabie saoudite, et qui avait enregistré la participation d'un total de seize nations.